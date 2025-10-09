Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:30

Салат «Костер» поражает не только внешним видом, но и богатством вкусов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Костер» поражает не только внешним видом, но и богатством вкусов! Сочная говядина, хрустящие овощи и пикантный соус создают настоящую симфонию. Идеальное блюдо для праздничного стола — каждый ингредиент сохраняет свою индивидуальность, но вместе они образуют удивительную гармонию.

Ингредиенты

  • Говядина — 400 г
  • Свекла — 1 шт. (средняя)
  • Морковь — 1 шт. (крупная)
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Огурец свежий — 1 шт.
  • Капуста пекинская — 200 г
  • Помидоры — 2 шт.
  • Майонез — 100 г
  • Горчица зернистая — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Укроп — 3 веточки
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Отварите говядину со специями до готовности, оставьте остывать в бульоне для сочности, затем нарежьте соломкой. Сырые свеклу и морковь натрите на корейской терке, остальные овощи нарежьте тонкой соломкой.
  2. Разложите все компоненты на большом блюде отдельными горками вокруг центра. Для соуса смешайте майонез с зернистой горчицей, измельченным чесноком и укропом, выложите в центр салата. Перемешивайте непосредственно перед подачей, посолив по вкусу.

Ранее мы готовили салат «Обжорка» с говядиной и грибами. Обалденное сочетание простых продуктов.

