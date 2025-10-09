Салат «Костер» поражает не только внешним видом, но и богатством вкусов!

Салат «Костер» поражает не только внешним видом, но и богатством вкусов! Сочная говядина, хрустящие овощи и пикантный соус создают настоящую симфонию. Идеальное блюдо для праздничного стола — каждый ингредиент сохраняет свою индивидуальность, но вместе они образуют удивительную гармонию.

Ингредиенты

Говядина — 400 г

Свекла — 1 шт. (средняя)

Морковь — 1 шт. (крупная)

Перец болгарский — 1 шт.

Огурец свежий — 1 шт.

Капуста пекинская — 200 г

Помидоры — 2 шт.

Майонез — 100 г

Горчица зернистая — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — 3 веточки

Соль — по вкусу

Приготовление

Отварите говядину со специями до готовности, оставьте остывать в бульоне для сочности, затем нарежьте соломкой. Сырые свеклу и морковь натрите на корейской терке, остальные овощи нарежьте тонкой соломкой. Разложите все компоненты на большом блюде отдельными горками вокруг центра. Для соуса смешайте майонез с зернистой горчицей, измельченным чесноком и укропом, выложите в центр салата. Перемешивайте непосредственно перед подачей, посолив по вкусу.

