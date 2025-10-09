Салат «Костер» поражает не только внешним видом, но и богатством вкусов! Сочная говядина, хрустящие овощи и пикантный соус создают настоящую симфонию. Идеальное блюдо для праздничного стола — каждый ингредиент сохраняет свою индивидуальность, но вместе они образуют удивительную гармонию.
Ингредиенты
- Говядина — 400 г
- Свекла — 1 шт. (средняя)
- Морковь — 1 шт. (крупная)
- Перец болгарский — 1 шт.
- Огурец свежий — 1 шт.
- Капуста пекинская — 200 г
- Помидоры — 2 шт.
- Майонез — 100 г
- Горчица зернистая — 1 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — 3 веточки
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Отварите говядину со специями до готовности, оставьте остывать в бульоне для сочности, затем нарежьте соломкой. Сырые свеклу и морковь натрите на корейской терке, остальные овощи нарежьте тонкой соломкой.
- Разложите все компоненты на большом блюде отдельными горками вокруг центра. Для соуса смешайте майонез с зернистой горчицей, измельченным чесноком и укропом, выложите в центр салата. Перемешивайте непосредственно перед подачей, посолив по вкусу.
