13 октября 2025 в 20:42

Грибной крем-суп с хрустящим сыром: осеннее блюдо, которое согревает и поднимает настроение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грибной крем-суп с жареным сыром представляет собой сытное и ароматное блюдо для холодного времени года. Этот суп отличается нежной кремовой текстурой и контрастом температур между горячим супом и хрустящей сырной корочкой. Сочетание грибов и расплавленного сыра создает насыщенный вкус и дарит ощущение комфорта.

Для приготовления потребуется: 400 г шампиньонов, 1 луковица, 100 мл сливок, 600-700 мл бульона, 1 ст. л. сливочного масла, растительное масло, 100 г сыра, 2 ст. л. муки, 1 яйцо. Грибы и лук обжаривают на смеси масел до золотистого цвета. Добавляют муку, прогревают и вливают бульон. Варят 15-20 минут, измельчают блендером, добавляют сливки. Для сырной шапочки сыр натирают, смешивают с яйцом и выкладывают на противень. Запекают до золотистого цвета и подают с супом.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

еда
грибы
супы
сливки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
