Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации российской армии

Юрий Шевчук / Фото Дмитрий Строц/ddtclub/vk.com

Рок-музыкант, лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук отказался давать показания по административному делу о дискредитации Вооружённых сил России, сообщил адвокат Павел Чиков у себя в Telegram-канале. По его словам, Шевчук сослался на 51 статью Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Юрий Юлианович чтит Конституцию и гарантированные ею права, — написал Чиков.

Полиция составила административный протокол на лидера группы «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошёл 18 мая. По словам очевидцев, на экранах во время выступления, в частности, появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен «ДДТ»). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог восстановиться, настолько был потрясён увиденной «бойней». Также он критически высказался относительно боевых действий на Украине.

Изначально рассматривать дело музыканта была назначена судья Советского районного суда Уфы Юлия Егорова. Однако Шевчук попросил все разбирательства по протоколу вести в Санкт-Петербурге, по месту проживания. В связи с этим дело Шевчука направили в суд Петербурга.

20 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что против Шевчука могут возбудить уголовное дело. Соответствующее решение будет приниматься в ближайшие дни. В Следственном комитете планируют внимательно изучить все выступления музыканта на наличие состава преступления по статье 207.3 УК о фейках про российскую армию. Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.