Шашлык «не как резина, а тает во рту»: секрет маринада без кислотной катастрофы

Все мы любим сочный шашлык, но даже после долгого маринования мясо иногда выходит жестким и сухим. Проблема не в уксусе или лимонном соке, а в том, что кислоты разрушают волокна и вытягивают влагу. Понимание того, как работают ферменты и молочные продукты, помогает исправить эту ошибку и получить идеальный результат.

Ингредиенты для идеального маринада:

  • лук — 1–2 шт. (измельчить);
  • кефир или мацони — 150–200 мл;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.;
  • щепотка сахара;
  • соль — по вкусу, добавлять за 2 ч до жарки или прямо перед ней;
  • специи — по вкусу (паприка, черный перец и т.д.).

Приготовление

Для мягкости используйте ферменты лука или кефира — они аккуратно расщепляют соединительные ткани. Сахар и масло создадут карамельную корочку и защитят мясо от пересыхания. Куски должны быть покрыты тонким слоем маринада, а перед жаркой достаньте мясо из холодильника, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры. Такой подход превращает обычный шашлык в сочный и ароматный кулинарный триумф.

