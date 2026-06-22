Шары из бархатных лепестков цвета переспелой вишни — посадите и забудьте о хлопотах. Многолетник для самых занятых садоводов

Шары из бархатных лепестков цвета переспелой вишни — посадите и забудьте о хлопотах. Многолетник для самых занятых садоводов

Рудбекия волосистая «черри бренди» — это многолетнее (в средней полосе чаще выращиваемое как однолетник, но при благоприятных условиях и укрытии способное перезимовать) растение, которое завоевало любовь садоводов за свой насыщенный, глубокий вишнево-красный цвет.

Ее крупные соцветия-корзинки диаметром 10–12 см напоминают яркие шары или солнца с бархатистыми лепестками и темно-коричневой бархатистой серединой. Куст достигает высоты 50–60 см, ветвистый, с шершавыми, опушенными листьями. Цветение начинается в июле и продолжается до октября, украшая сад даже в дождливую погоду. Рудбекия светолюбива, засухоустойчива, предпочитает рыхлые, плодородные почвы.

Для продления цветения удаляйте увядшие соцветия. Сорт «черри бренди» идеален для миксбордеров, бордюров, групповых посадок и срезки — цветы долго стоят в вазе. Он не требует сложного ухода и отлично сочетается с желтыми и оранжевыми цветами. Рудбекия — лучший выбор для тех, кто хочет добавить в сад яркие, насыщенные краски.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.