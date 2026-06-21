Многие губят томаты водой: хитрости полива, о которых дачники часто забывают

Многие губят томаты водой: хитрости полива, о которых дачники часто забывают

Полив томатов кажется простой задачей, но именно здесь многие дачники допускают ошибки. Из-за неправильного увлажнения растения хуже развиваются, сбрасывают завязи и дают менее богатый урожай.

Одна из самых распространенных ошибок — поверхностный полив. Если часто давать понемногу воды, корни остаются у поверхности и не растут вглубь. Гораздо полезнее поливать реже, но обильно, чтобы влага проникала на глубину 20–30 сантиметров.

Не менее опасны резкие перепады влажности. Когда почва сначала пересыхает, а затем превращается в болото, томаты испытывают стресс. В результате плоды могут растрескиваться, а завязи — осыпаться. Сохранить влагу помогает мульча из скошенной травы или газона.

Еще одна ошибка — полив по листьям. Лишняя влага повышает риск болезней, особенно в теплице. Томаты лучше поливать медленно и только под корень, чтобы вода попадала именно туда, где она нужна.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что кусты стали крепче, а плоды — ровнее и здоровее. Дополнительно стоит регулярно проветривать теплицу: хороший воздухообмен помогает защитить растения от грибковых заболеваний.

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