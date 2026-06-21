Лук будет размером с кулак: июньские хитрости, которые нельзя пропустить дачникам

Лук будет размером с кулак: июньские хитрости, которые нельзя пропустить дачникам

Июнь — решающий месяц для лука. Именно сейчас закладывается будущий урожай, а несколько простых действий помогают вырастить крупные и здоровые луковицы без лишних затрат.

Первое правило — полив только под корень. Попадание воды на листья может спровоцировать развитие грибковых заболеваний и гнили. В жару лук поливают теплой отстоявшейся водой примерно раз в 5–7 дней, расходуя 10–15 литров на квадратный метр.

После полива или дождя почву желательно рыхлить на глубину 3–5 сантиметров. Это улучшает доступ кислорода к корням. Если времени мало, грядки можно замульчировать соломой, скошенной травой, компостом или перегноем.

Не стоит забывать и о подкормке. В июне луку нужен азот. Для этого используют мочевину или аммиачную селитру — около 20–25 граммов на 10 литров воды. После начала июля такие подкормки прекращают, чтобы растение направило силы на формирование луковиц, а не зелени.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что регулярное рыхление заметно улучшает состояние посадок. Дополнительно стоит вовремя удалять сорняки — они отбирают у лука влагу и питательные вещества, снижая урожайность.

Ранее сообщалось, что старый забор не всегда нужно срочно менять. Даже потемневшие доски или сетку можно превратить в красивую зеленую стену, если посадить подходящие растения.