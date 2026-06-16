Облезлый забор станет как с картинки: дачники спасают участок обычными лианами

Старый забор не всегда нужно срочно менять. Даже потемневшие доски или сетку можно превратить в красивую зеленую стену, если посадить подходящие растения. Такой способ помогает сэкономить деньги и заодно делает участок уютнее и живее.

Один из самых удачных вариантов — девичий виноград. Он быстро разрастается, не боится морозов и спокойно растет даже в тени. Летом листья остаются зелеными, а осенью становятся ярко-красными — забор выглядит совсем по-другому.

Для тех, кто любит цветущие растения, подойдет жимолость Брауна. Она украшает участок красными цветами почти все лето и не требует сложного ухода. Плетистая роза смотрится еще эффектнее, но ей нужны солнце, полив и регулярная обрезка.

Если хочется плотной зеленой стены без лишних хлопот, можно посадить кирказон или хмель. Эти растения быстро закрывают старый забор листьями и хорошо переносят перепады погоды. Хмель особенно удобен для занятых дачников — весной он снова активно идет в рост без укрытия.

Перед посадкой важно учитывать освещенность участка и то, сколько времени вы готовы тратить на уход. Тогда зеленый забор будет радовать не один сезон.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак на старой сетке-рабице и осталась довольна результатом. Она советует сразу устанавливать направляющие для побегов, чтобы растения росли аккуратно и быстрее закрывали пустые места.

Ранее сообщалось, что жимолость только начинает цвести, и в этот момент закладывается будущий урожай. Ошибка в уходе сейчас может обернуться мелкими ягодами или их осыпанием.