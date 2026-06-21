Трамп обсуждает нестандартный вариант борьбы с «Хезболлой»

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы привлечь сирийские силы к борьбе с шиитским движением «Хезболла» в Ливане, заявил журналист телеканала Fox News Трей Ингст, ссылаясь на интервью с американским лидером. По его словам, хозяин Белого дома недоволен методами Израиля в противостоянии группировке.

Как заявил мне президент, он разочарован тем, что Израиль не может покончить с «Хезболлой». Он сказал, что они (израильские военные. — NEWS.ru) ничего не могут сделать, не взрывая здания, и что он близок к тому, чтобы передать это Сирии. Он говорит о том, чтобы предоставить полномочия президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа действительно войти в южную часть Ливана и вести борьбу против «Хезболлы», — рассказал Ингст.

Ранее начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявлял, что перемирие с «Хезболлой» является хрупким. По его словам, военные должны быть готовыми к возобновлению боев. Военачальник подчеркнул, что целью ЦАХАЛ в Ливане остается защита населенных пунктов на севере Израиля.