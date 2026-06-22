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22 июня 2026 в 08:45

Бархатные красные шарики диаметром 5 см укрывают куст так плотно, что зелени не видно. Посадите группой — получите стену живого огня

Фото: D-NEWS.ru
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Хризантема мультифлора «бранхилл ред» — это многолетнее растение, которое формирует идеальный шаровидный куст без обрезки и прищипки. Высотой 40–50 см, он самостоятельно разрастается в плотную, пышную сферу. В августе — сентябре куст полностью покрывается сотнями махровых соцветий насыщенного красно-бордового, почти рубинового оттенка.

Цветки диаметром 4–5 см, бархатистые, с легким атласным блеском, собраны так плотно, что зелени почти не видно, — куст превращается в огненный шар. Цветение продолжается до устойчивых заморозков, сохраняя яркость даже в дождливую погоду. Сорт зимостоек (до –20°C), но в регионах с суровыми зимами требует укрытия или выкопки с комом земли для зимнего хранения. Предпочитает солнечные места и плодородную, рыхлую почву.

Идеален для переднего плана клумб, контейнеров и групповых посадок. Срезанные соцветия стоят в вазе до трех недель. «Бранхилл ред» — беспроигрышный выбор для создания ярких, запоминающихся осенних композиций.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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