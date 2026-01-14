Шарлотка — это прошлый век! Пеку торт «Королевский сад»: яблочно-морковный бисквит, сырный крем и хруст кедровых орешков

Этот торт — настоящая симфония осенних вкусов, возведенная в ранг десертного искусства. Он ушел далеко от своей простой предшественницы, шарлотки, сочетая в себе влажный ароматный бисквит на тертых яблоках и моркови с благородной прохладой сливочно-сырного крема. А завершает это великолепие хрустящая россыпь слегка карамелизованных кедровых орешков, добавляющая изысканную текстуру и тонкий аромат. Это не просто выпечка, а целый «Королевский сад» в десертной тарелке.

Для бисквита натрите на мелкой терке 2 средние моркови и 1 крупное яблоко. Взбейте 3 яйца с 150 г сахара, добавьте 160 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, яблоко и морковь, перемешайте. Выпекайте в форме (22 см) 35 минут при 180 °C, остудите и разрежьте на 2 коржа. Для крема взбейте 400 г сливочного сыра с 100 г сахарной пудры, добавьте 200 мл взбитых до пиков сливок. Для отделки обжарьте 80 г кедровых орехов на сухой сковороде со столовой ложкой меда до золотистости. Соберите торт, промазав коржи кремом. Внешнюю часть торта покройте кремом и украсьте орехами, слегка вдавив их в бока. Дайте торту пропитаться в холодильнике 4–6 часов.

