Шампуры в сторону! Вместо шашлыка готовлю на мангале сочный стейк — простой рецепт для пикника

Шампуры в сторону! Вместо шашлыка готовлю на мангале сочный стейк — простой рецепт для пикника

Кто сказал, что на мангале можно жарить только кусочки на шампурах? Я предлагаю приготовить свиную вырезку целиком. Она настолько нежная, что достаточно 20 минут над углями, чтобы получить ресторанный ужин на природе.

Что понадобится

Свиная вырезка (некрупная) — 400 г, чеснок — 3 зубчика, мед — 1 ст. л., порошок карри — 1 ч. л., соевый соус — 3 ст. л., апельсиновый сок — 2 ст. л., вустерский соус — 1 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по необходимости.

Как готовлю

Начинаю с маринада: в большой миске смешиваю пропущенный через пресс чеснок, мед, карри, соевый соус, апельсиновый сок и вустерский соус. Перчу и пробую — соль добавляю только при необходимости, так как соевый соус уже соленый.

В свиной вырезке делаю несколько проколов поперек волокон острым ножом, кладу мясо в маринад и тщательно переворачиваю, чтобы смесь покрыла его со всех сторон. Плотно закрываю миску пленкой и убираю в холодильник на 4–6 часов, можно и на ночь.

За час до готовки достаю мясо, чтобы оно согрелось до комнатной температуры. Разжигаю угли в мангале и жду, пока они прогорят и покроются белым пеплом.

Слегка промокаю вырезку бумажными полотенцами, укладываю на решетку и жарю над умеренными углями 20–25 минут, периодически переворачивая.

Готовность проверяю проколом: если выделяется прозрачный сок — мясо готово. Снимаю с огня, даю отдохнуть 5 минут под фольгой и подаю к столу.