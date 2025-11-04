Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 12:00

Шакшука хороша и зимой и летом: все секреты любимого ближневосточного блюда — обалденная яичница на завтрак за минуты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шакшука хороша и зимой и летом: все секреты любимого ближневосточного блюда — обалденная яичница на завтрак за минуты. Это ароматное блюдо из яиц в томатном соусе с овощами покорило миллионы гурманов по всему миру. Оно не только вкусное, но и полезное: много белка, витаминов и минимум сложных ингредиентов. А ещё шакшука невероятно фотогенична — идеально для утреннего поста в соцсетях!

Что понадобится (на 2 порции): 2 столовые ложки оливкового масла, 1 средняя луковица, 1 болгарский перец, 400 г помидоров в собственном соку (или свежих), 2 зубчика чеснока, 4 крупных яйца, 1 ч. л. молотой паприки, ½ ч. л. тмина, соль и перец по вкусу, свежая петрушка или кинза для подачи.

Как готовить:

На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте соломкой нарезанный болгарский перец и жарьте ещё 3–4 минуты. Введите измельчённый чеснок, паприку и тмин, перемешайте. Следом добавьте помидоры (если свежие — предварительно очистите и нарежьте), посолите, поперчите и тушите 5–7 минут до загустения соуса. Аккуратно вбейте яйца в соус, накройте крышкой и готовьте 5–6 минут, пока белки схватятся, а желтки останутся жидкими. Подавайте шакшуку горячей, посыпав свежей зеленью.

Ранее мы готовили оладьи как в американской кафешке. Обалденные панкейки — нужен один банан, стакан молока и чуть-чуть муки.

Читайте также
Быстрая закуска без духовки — рулет из лаваша с рыбной начинкой
Семья и жизнь
Быстрая закуска без духовки — рулет из лаваша с рыбной начинкой
Омлет больше не делаю. Нашла рецепт проще. Бульбяная яичница — нужны картошка, сметана и яйца
Общество
Омлет больше не делаю. Нашла рецепт проще. Бульбяная яичница — нужны картошка, сметана и яйца
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Семья и жизнь
Приманиваем турка: рецепт менемена — готовим яичницу с помидорами
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Семья и жизнь
Восточная шакшука с помидорами и перцем — вы полюбите эту яичницу
Шакшука с кабачком и кукурузой: вкуснейшая яичница в копилку завтраков
Общество
Шакшука с кабачком и кукурузой: вкуснейшая яичница в копилку завтраков
яйца
яичница
шакшука
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поставил Мишустину дедлайн для плана по производству редких металлов
Посадка пионов под снег: советы от садовода, чей цветник — всем на зависть
Названо точное время запуска американского ядерного «Минитмена»
Стало известно, о чем Зеленский будет умолять Трампа и Европу
Появилась схема дерзкого ограбления Лувра
Мощнейший тайфун смел машины и затопил дома
«Удержать лидерство»: Силуанов оценил эффективность санкций Запада
Экс-боец ВСУ оценил квалификацию западных инструкторов
Прямая линия с Путиным в 2025 году: когда пройдет, как задать вопрос
Сийярто вышел на украинский след в утечке данных 200 тысяч венгров
США передали ООН важный документ по ситуации в секторе Газа
Россиянин превратил 10 тыс. рублей в почти 20 млн при помощи итальянцев
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Российские бойцы не позволили ВСУ вырваться из окружения под Харьковом
Новый посол Израиля приступил к работе в Москве
Как солнышко в тарелке! Самый простой и вкусный морковный суп на эту осень
Нерушимый символ: самые яркие кадры с празднования Дня народного единства
Рубль скоро рухнет? Курсы валют 4 ноября, что с долларом, евро и юанем
Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Женщина стреляла из окна по собакам и случайно попала в школьницу
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.