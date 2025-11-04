Шакшука хороша и зимой и летом: все секреты любимого ближневосточного блюда — обалденная яичница на завтрак за минуты

Шакшука хороша и зимой и летом: все секреты любимого ближневосточного блюда — обалденная яичница на завтрак за минуты. Это ароматное блюдо из яиц в томатном соусе с овощами покорило миллионы гурманов по всему миру. Оно не только вкусное, но и полезное: много белка, витаминов и минимум сложных ингредиентов. А ещё шакшука невероятно фотогенична — идеально для утреннего поста в соцсетях!

Что понадобится (на 2 порции): 2 столовые ложки оливкового масла, 1 средняя луковица, 1 болгарский перец, 400 г помидоров в собственном соку (или свежих), 2 зубчика чеснока, 4 крупных яйца, 1 ч. л. молотой паприки, ½ ч. л. тмина, соль и перец по вкусу, свежая петрушка или кинза для подачи.

Как готовить:

На разогретой сковороде с оливковым маслом обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Добавьте соломкой нарезанный болгарский перец и жарьте ещё 3–4 минуты. Введите измельчённый чеснок, паприку и тмин, перемешайте. Следом добавьте помидоры (если свежие — предварительно очистите и нарежьте), посолите, поперчите и тушите 5–7 минут до загустения соуса. Аккуратно вбейте яйца в соус, накройте крышкой и готовьте 5–6 минут, пока белки схватятся, а желтки останутся жидкими. Подавайте шакшуку горячей, посыпав свежей зеленью.

