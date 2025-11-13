Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 22:28

Сею без рассады прямо в грунт — вырастает живая изгородь с цветами: растет на любой почве

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вьющаяся фасоль — уникальное растение, способное всего за один сезон создать зеленую ширму высотой до 3–4 метров, скрыв ваш участок от посторонних глаз. Сею без рассады прямо в грунт — вырастает живая изгородь с цветами!

Уже через 3–4 недели после посева лиана полностью оплетает заборы, беседки и арки, создавая изгородь невероятной плотности. Дачники ценят ее не только за декоративность, но и за обильный урожай нежных стручков, которые можно собирать с июля до самых заморозков. Эта фасоль совершенно неприхотлива — она растет на любой почве, не требует частых подкормок и прекрасно переносит засуху.

Ее густая листва создает тенистые уголки для отдыха, а в период цветения лиана покрывается изящными белыми, розовыми или сиреневыми цветами. Особую ценность представляет ее способность обогащать почву азотом, улучшая ее структуру для других растений. При этом для получения быстрого результата фасоль можно сеять прямо в грунт в мае, не тратя время на рассаду.

Ранее был назван цветок — находка для дачников: сажаешь — и сад светится словно гирлянда с июня до заморозков.

Дарья Иванова
Д. Иванова
