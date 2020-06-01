Сергея Лебедева назначили главой Следственного департамента МВД РФ

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Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что к 1 июля почти все российские регионы отменят ограничения, мешающие свободному перемещению граждан.

По словам депутата, удар пандемии COVID-19 заставил «и чиновников, и туристов, и бизнесменов-инвесторов» обратить внимание на внутренний туризм. Дегтярёв призвал государственные органы и владельцев отелей обеспечить условия для безопасного размещения...