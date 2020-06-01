Сергея Лебедева назначили главой Следственного департамента МВД РФ

https://static.news.ru/photo/a5e19270-a41c-11ea-bcf7-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергея Лебедева назначили главой Следственного департамента Министерства внутренних дел России. Соответствующий указ подписал глава РФ Владимир Путин.
Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ — начальником Следственного департамента Министерства внутренних дел РФ, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Лебедеву также присвоили специальное звание — генерал-майор юстиции. Распоряжение вступило в силу 1 июня 2020 года.
Предыдущий руководитель ведомства — Александр Романов — лишился должности после скандала с подчинёнными, арестованными по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) и заместителем главы Минтранса РФ.