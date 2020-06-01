Общество

Сергея Лебедева назначили главой Следственного департамента МВД РФ

18:11, 01 июня 2020 65
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергея Лебедева назначили главой Следственного департамента Министерства внутренних дел России. Соответствующий указ подписал глава РФ Владимир Путин.

Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ — начальником Следственного департамента Министерства внутренних дел РФ, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Лебедеву также присвоили специальное звание — генерал-майор юстиции. Распоряжение вступило в силу 1 июня 2020 года.

Предыдущий руководитель ведомства — Александр Романов — лишился должности после скандала с подчинёнными, арестованными по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Владимира Токарева руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) и заместителем главы Минтранса РФ.

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