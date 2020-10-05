Сентябрь 2020 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

https://static.news.ru/photo/fdb9f6f2-0706-11eb-b2a5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Среднемесячная температура в сентябре 2020 года установила новый рекорд на территории России. Прошедший месяц стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений, заявила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым тёплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно тёплым считался сентябрь 2016 года, — отметила Макарова, слова которой приводит ТАСС.
Она также добавила, что наиболее крупные аномалии, свыше 4–6 градусов, сформировались на севере Евразии.
Ранее NEWS.ru писал, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье будет наблюдаться хорошая погода, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Он также добавил, что в среду, 7 октября, приближение атлантического циклона принесёт пасмурную погоду, возможны небольшие дожди, температура снизится до плюс 13–18 градусов.