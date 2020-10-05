Сентябрь 2020 года стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

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В России не возникнет дефицита масок и антисептиков, в настоящее время рынок насыщен данными товарами, заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Дефицита средств индивидуальной защиты не будет точно. Роста цен нет, более того, рынок сейчас насыщен средствами индивидуальной защиты и мы фиксируем снижение цен, — отметил Тенишев, слова которого приводит телеканал...