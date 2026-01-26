Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 16:42

Сэндвич с тушенкой по-новому: томлю мясо в соусе барбекю. Жарю багет — и сытный перекус за 15 минут готов!

Тушенка из банки — это уже готово, но не всегда интересно. Секрет в том, чтобы дать ей «вторую жизнь»: выпарить лишнюю жидкость и протомить в соусе барбекю. Мясо карамелизуется, становится более ароматным, сухим и идеально подходит для начинки сэндвича.

Банку тушенки (300 г, лучше свиной или говяжьей) открываю. Выкладываю содержимое вместе с соком/жиром на разогретую сковороду. Разминаю мясо вилкой на средние кусочки.

Ставлю сковороду на средний огонь. Готовлю, периодически помешивая и продолжая разминать крупные куски, 8–10 минут. За это время почти вся жидкость выпарится, а мясо слегка подрумянится.

Вливаю в сковороду 2–3 ст. л. соуса барбекю. Хорошо перемешиваю и томлю на маленьком огне еще 3–4 минуты, чтобы соус загустел и пропитал мясо. Снимаю с огня.

Пока мясо готовится, нарезаю багет на 8 одинаковых, не слишком тонких ломтиков (для 4 сэндвичей). Обжариваю их на сухой сковороде или в тостере до золотистой хрустящей корочки с двух сторон.

Листья салата айсберг или зеленого салата промываю, обсушиваю и рву руками на крупные куски.

Сборка. На 4 ломтика горячего багета намазываю по 1/4 ст. л. майонеза. Выкладываю горсть салата. Сверху кладу 2–3 ст. л. горячей мясной начинки. Накрываю оставшимися ломтиками багета, слегка прижимаю. Подаю немедленно.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

