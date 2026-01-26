Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 12:47

Рулет «Островок» из куриного филе с творожной начинкой: сочное мясо и нежная сердцевина. Запекаю после обжарки!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти рулеты — мастер-класс по приготовлению идеальной куриной грудки. Сначала их быстро обжаривают на сильном огне, «запечатывая» соки внутри и создавая аппетитную корочку. Затем доготавливают в духовке, где мясо томятся в собственном соку, оставаясь невероятно сочным, а творожная начинка плавится, становясь нежным кремом.

Куриное филе (500 г) разрезаю вдоль на две плоские половинки (можно слегка надрезать и раскрыть как книжку). Каждый кусок кладу между двумя слоями пищевой пленки и аккуратно отбиваю молотком до толщины около 1 см. С обеих сторон присыпаю солью и специями (паприка, куркума).

Для начинки смешиваю 120 г творога (лучше не слишком влажного), 50 г сыра, натертого на мелкой терке, 1 ст. л. майонеза или сметаны, 2 измельченных зубчика чеснока, мелко нарезанную зелень (кинзу, укроп, петрушку) и щепотку черного перца.

На каждую отбитую пластину куриного филе выкладываю 2-3 ст. л. творожной начинки, распределяю ее ровным слоем, не доходя до краев 1-1,5 см.

Аккуратно сворачиваю филе в плотный рулет, начиная с более узкого края. Закрепляю края зубочистками или перевязываю кулинарной нитью.

В сковороде разогреваю 2 ст. л. растительного масла. На сильном огне обжариваю рулеты со всех сторон по 1-2 минуты до образования равномерной золотисто-коричневой корочки.

Перекладываю рулеты в огнеупорную форму или на противень. Отправляю в разогретую до 220°C духовку на 20-25 минут. Готовность проверяю, проткнув самый толстый рулет ножом: сок должен быть прозрачным. Даю немного остыть, удаляю зубочистки/нитки, нарезаю на порционные кружочки и подаю.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Пышки на кефире — объедение без лишних хлопот: сытно, быстро и почти без масла
Общество
Пышки на кефире — объедение без лишних хлопот: сытно, быстро и почти без масла
Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса
Общество
Сэндвичи‑омлеты: завтрак, который покорит всю семью с первого укуса
Куриные голени больше не запекаю, томлю в чесночном соусе: аромат стоит на весь дом
Общество
Куриные голени больше не запекаю, томлю в чесночном соусе: аромат стоит на весь дом
Смешиваю кусочки курицы, ломтики картошки и специи — запекаю в горшочках. Душевное блюдо с дымком и румяным верхом
Общество
Смешиваю кусочки курицы, ломтики картошки и специи — запекаю в горшочках. Душевное блюдо с дымком и румяным верхом
Гречка по-грузински — сытно, ароматно и по-домашнему: даже стараться не нужно, смешиваем — и в духовку
Общество
Гречка по-грузински — сытно, ароматно и по-домашнему: даже стараться не нужно, смешиваем — и в духовку
еда
рецепты
курица
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Даже сразу не узнала»: Галкин шокировал подписчиков новым имиджем
Права в MAX и отмена автопродления: что изменится для водителей в 2026 году
Избивших российскую семью британцев могут объявить в розыск
Машина сбила ребенка на ледянке в Подмосковье
Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания
Экономист раскрыл, что будет с ценами на жилье в феврале 2026 года
Генерал ответил, когда ВСУ могут начать контрнаступление
«Умирает без помощи»: мать пострадавшего на Бали россиянина бьет тревогу
«Талибан» и США тайно обсуждают освобождение переводчика бен Ладена
Вучич озвучил предварительную стоимость сделки по выкупу доли в NIS
Эксперт раскрыл, сколько киевлян покинули город на фоне энергокризиса
Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии
В Греции произошел взрыв на фабрике печенья
БРИКС в 2026 году может подложить под доллар «финансовую бомбу»
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон освистали в пабе
Генерал раскрыл, что помешает ВСУ проявить активность в зоне СВО
Цифровизацию назвали главной причиной роста продаж антидепрессантов
Эксперт по трудовому праву рассказал, каких выплат лишает «серая» зарплата
Дмитриев раскрыл, кто затягивает установление мира на Украине
Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.