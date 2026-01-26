В России увидели раскол НАТО на несколько групп

В России увидели раскол НАТО на несколько групп Аналитик Гриняев: среди членов НАТО в Европе формируется несколько групп

Внутри Североатлантического альянса, в его европейском крыле, происходит формирование нескольких групп стран, каждая из которых имеет собственные стратегические приоритеты, заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Гриняев в своей статье, опубликованной в журнале учреждения. Тенденция наиболее отчетливо видна на примере восточноевропейских и западноевропейских членов НАТО.

Польша, например, демонстрирует более проамериканскую позицию, в отличие от таких стран, как Германия и Франция. Гриняев обратил внимание, что Варшава планомерно наращивает военные расходы.

Варшава последовательно увеличивает военные расходы, которые превысили 4% ВВП, активно закупает американское и европейское вооружение, включая системы ПВО и боевые дроны, — указал эксперт.

В то же время Германия и Франция, как считает аналитик, занимают не столь однозначную позицию. Париж, по его словам, наиболее активно продвигает идею создания европейского Союза обороны. Берлин традиционно старается выступать в роли посредника между интересами Соединенных Штатов и Европы. Однако, как пишет Гриняев, новая Стратегия национальной безопасности, принятая Вашингтоном, выходит за рамки возможного компромисса.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Георгица Влад заявил, что подразделение, оснащенное американскими танками Abrams, будет развернуто Соединенными Штатами на территории его страны в ближайшем будущем. Он сообщил, что Вашингтон подтвердил свои намерения сохранить существующий уровень военного присутствия в регионе и одновременно усилить боевой потенциал развернутых там войск.