26 января 2026 в 13:28

Медово-соевый маринад для жарки крылышек на сковороде: рецепт для тех, у кого нет духовки

Рассказываем рецепт медово-соевого маринада для жарки крылышек на сковороде. Этот рецепт идеально подойдет для тех, у кого нет духовки.

Это блюдо легко станет звездой любого застолья или простого семейного ужина. В процессе обжарки мед карамелизуется, образуя на кожице крылышек блестящую, липковатую и хрустящую глазурь, а соевый соус дарит солоноватую пикантность и насыщенный темный оттенок.

Для приготовления понадобятся: 1 кг куриных крылышек, 4 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. жидкого меда, 2-3 зубчика чеснока, 1 ст. л. растительного масла, черный молотый перец, паприка или другие специи по вкусу. В глубокой миске смешайте соевый соус, мед, пропущенный через пресс чеснок, растительное масло, перец и специи. Положите крылышки в маринад, перемешайте и оставьте мариноваться минимум на 30 минут. Разогрейте на сковороде достаточное количество растительного масла. Выложите крылышки, вынув их из маринада (маринад сохраните). Обжаривайте на среднем или средне-сильном огне по 7-10 минут с каждой стороны, периодически переворачивая, до полной готовности мяса и появления румяной корочки. За минуту до готовности можно влить в сковороду оставшийся маринад, дать ему закипеть, чтобы образовался густой соус.

Ранее стало известно, как приготовить вкусные ужин за полчаса из курицы и риса.

