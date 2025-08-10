Семья полюбит брокколи! Готовим обалденную запеканку с курицей и яйцами! Сочная, ароматная и низкокалорийная запеканка — идеальный ужин для тех, кто следит за питанием. Нежное куриное филе, хрустящая брокколи и сырная корочка — просто, вкусно и полезно!
Ингредиенты
- Куриное филе — 180 г
- Яйца — 3 шт.
- Брокколи — 180 г
- Сладкий перец — 20 г
- Натуральный йогурт — 80 г
- Сыр (твердый или полутвердый) — 80 г
- Соль, перец, специи — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сухой сковороде 1–2 минуты, добавляем специи. Затем кладем нарезанный кубиками сладкий перец и соцветия брокколи, обжариваем еще 2 минуты.
- В отдельной миске смешиваем яйца, йогурт, натертый сыр, соль и перец. Соединяем яичную смесь с курицей и овощами, аккуратно перемешиваем. Выкладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут до золотистой корочки.
Подаем горячей, украсив свежей зеленью. Отлично сочетается с легким салатом или томатным соусом. Приятного аппетита!
