Семья полюбит брокколи! Готовим обалденную запеканку с курицей и яйцами! Сочная, ароматная и низкокалорийная запеканка — идеальный ужин для тех, кто следит за питанием. Нежное куриное филе, хрустящая брокколи и сырная корочка — просто, вкусно и полезно!

Ингредиенты

Куриное филе — 180 г

Яйца — 3 шт.

Брокколи — 180 г

Сладкий перец — 20 г

Натуральный йогурт — 80 г

Сыр (твердый или полутвердый) — 80 г

Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сухой сковороде 1–2 минуты, добавляем специи. Затем кладем нарезанный кубиками сладкий перец и соцветия брокколи, обжариваем еще 2 минуты. В отдельной миске смешиваем яйца, йогурт, натертый сыр, соль и перец. Соединяем яичную смесь с курицей и овощами, аккуратно перемешиваем. Выкладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут до золотистой корочки.

Подаем горячей, украсив свежей зеленью. Отлично сочетается с легким салатом или томатным соусом. Приятного аппетита!

