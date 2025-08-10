Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Семья полюбит брокколи! Готовим обалденную запеканку с курицей и яйцами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Семья полюбит брокколи! Готовим обалденную запеканку с курицей и яйцами! Сочная, ароматная и низкокалорийная запеканка — идеальный ужин для тех, кто следит за питанием. Нежное куриное филе, хрустящая брокколи и сырная корочка — просто, вкусно и полезно!

Ингредиенты

  • Куриное филе — 180 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Брокколи — 180 г
  • Сладкий перец — 20 г
  • Натуральный йогурт — 80 г
  • Сыр (твердый или полутвердый) — 80 г
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на сухой сковороде 1–2 минуты, добавляем специи. Затем кладем нарезанный кубиками сладкий перец и соцветия брокколи, обжариваем еще 2 минуты.
  2. В отдельной миске смешиваем яйца, йогурт, натертый сыр, соль и перец. Соединяем яичную смесь с курицей и овощами, аккуратно перемешиваем. Выкладываем массу в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут до золотистой корочки.

Подаем горячей, украсив свежей зеленью. Отлично сочетается с легким салатом или томатным соусом. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили запеканку из капусты с фаршем — очень вкусно! Ужин из простых продуктов.

