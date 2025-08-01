Запеканка из капусты с фаршем — очень вкусно! Ужин из простых продуктов

Запеканка из капусты с фаршем — очень вкусно! Ужин из простых продуктов

Сочная запеканка из капусты с фаршем — просто и вкусно! Готовим классный ужин из самых простых продуктов! Это блюдо сочетает в себе сочность мясной начинки, нежность капусты и аппетитную сырную корочку. Идеальный вариант сытного ужина, который готовится из доступных ингредиентов.

Ингредиенты

Фарш (свино-говяжий) — 400 г

Капуста белокочанная — 1/2 среднего кочана

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйца — 3 шт.

Сметана — 3 ст. л.

Сыр твёрдый — 100 г

Соль, перец, чеснок сушёный — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Приготовление

На разогретой сковороде обжарьте фарш до испарения жидкости. Добавьте нарезанный кубиками лук и натёртую морковь, обжаривайте 5–7 минут. Посолите, поперчите по вкусу. Отдельно нашинкуйте капусту, слегка посолите и обжарьте до мягкости (около 10 минут). В глубокой форме для запекания выложите слоями: сначала капусту, затем мясную начинку. Приготовьте заливку — взбейте яйца со сметаной, добавьте специи. Равномерно полейте запеканку, сверху обильно посыпьте тёртым сыром. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей — так запеканка лучше сохранит форму.

Ранее мы готовили капустные «Шайбы» с фаршем и соусом! Необычное «филе» капусты покорит вас.