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01 августа 2025 в 07:30

Запеканка из капусты с фаршем — очень вкусно! Ужин из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочная запеканка из капусты с фаршем — просто и вкусно! Готовим классный ужин из самых простых продуктов! Это блюдо сочетает в себе сочность мясной начинки, нежность капусты и аппетитную сырную корочку. Идеальный вариант сытного ужина, который готовится из доступных ингредиентов.

Ингредиенты

  • Фарш (свино-говяжий) — 400 г
  • Капуста белокочанная — 1/2 среднего кочана
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Соль, перец, чеснок сушёный — по вкусу
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. На разогретой сковороде обжарьте фарш до испарения жидкости. Добавьте нарезанный кубиками лук и натёртую морковь, обжаривайте 5–7 минут. Посолите, поперчите по вкусу. Отдельно нашинкуйте капусту, слегка посолите и обжарьте до мягкости (около 10 минут).
  2. В глубокой форме для запекания выложите слоями: сначала капусту, затем мясную начинку. Приготовьте заливку — взбейте яйца со сметаной, добавьте специи. Равномерно полейте запеканку, сверху обильно посыпьте тёртым сыром.
  3. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей — так запеканка лучше сохранит форму.

Ранее мы готовили капустные «Шайбы» с фаршем и соусом! Необычное «филе» капусты покорит вас.

запеканки
фарш
капуста
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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