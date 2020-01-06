https://static.news.ru/photo/b96a85de-3088-11ea-968a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Авто Омск/vk.com

Жительница Омска рассказала, что неравнодушные жители города помогли её семье после аварии на трассе Тара — Омск. Об этом она сообщила в группе «ВКонтакте».

По её словам, люди принесли трос, приютили её детей и помогли вытащить машину. Женщина пожалела, что спасители уехали так быстро и она не успела их поблагодарить.

Хочу выразить благодарность всем, кто сегодня нам помог и пытался помочь. Остановилось очень много машин, кто-то нёс трос, кто-то прибежал с лопатой откапывать. Вы так быстро уехали, муж даже поблагодарить не успел, — написала омичка.

Как писал NEWS.ru, 4 января во второй половине дня недалеко от деревни Сидоровичи Могилёвского района Белоруссии микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Два человека, один из которых — 12-летний ребёнок, погибли на месте.