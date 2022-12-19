Россияне стали разводиться ради пособий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне стали массово разводиться, чтобы получать социальные выплаты, особенно это заметно в регионах, сообщила директор департамента Счетной палаты Ольга Самарина, пишет «Парламентская газета». В ходе заседания комитета Госдумы по вопросам женщин и детей она пояснила, что когда семья разводится, то у них разводят и среднедушевые доходы, тогда пара получает право на единое пособие.

Мы ездили в регионы и видели, как семья подает в соответствующие органы заявление и им отказывают в получении пособия. Они разводятся, подают заявление второй раз, и им это заявление одобряют и пособие назначают, — сказала Самарина.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Согласно ему, ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Для назначения выплаты размер среднедушевого дохода в семье на человека не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе.

В свою очередь председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин дополнительно направит более 3,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Он подчеркнул, что это лишь одна из мер поддержки семей.