На выплаты детям от 3 до 7 лет дополнительно направят 3,3 млрд рублей

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Правительство РФ дополнительно направит более 3,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что это лишь одна из мер поддержки семей.

Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаем целостную систему помощи по всей стране, чтобы ею могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы, – отметил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что с 1 января вводится единое пособие, объединяющее действующие выплаты на детей и беременным женщинам. Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову лично контролировать запуск этого механизма поддержки.

Накануне правительство выделило дополнительно более 362,5 млн рублей на ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребенок. Размер пособия составляет в среднем 14,5 тысячи рублей. Оно выплачивается по достижении ребенком трехлетнего возраста.