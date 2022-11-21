Путин подписал закон о едином пособии семьям с детьми Путин подписал закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Согласно нему, ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до достижения им 17-летнего возраста, а также беременным женщинам.

Право на пособие получат нуждающиеся в социальной поддержке россияне при условии, что они постоянно проживают в стране.

Для назначения этой выплаты размер среднедушевого дохода в семье на человека не должен превышать прожиточного минимума, установленного в регионе. При определении величины пособия учитывается движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам и прочие поступления.

Его размер составит 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе.

Ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем и окончательном чтении соответствующий законопроект. На эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей.

До этого в Госдуме пояснили, что пособие объединит несколько существующих: ежемесячные выплаты беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам, выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет, пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.