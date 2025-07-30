Селедка под шубой? Нет, лучше: чизкейк из селедки удивит всех

Селедка под шубой? Нет, лучше: чизкейк из селедки удивит всех

Селедочный чизкейк — это та самая шуба, но на совершенно новом уровне. Нежный, воздушный и очень эффектный, он не только станет украшением праздничного стола, но и покорит всех своим необычным вкусом и видом. И самое приятное — готовить его совсем не сложно, а продукты понадобятся самые доступные. Попробуйте и убедитесь сами.

Ингредиенты

Сельдь малосольная — 1 шт.

Свекла — 750 г

Морковь — 400 г

Картофель — 400 г

Яйца — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Пастообразный сыр — 200 г (150 г в свекольный мусс, 50 г в соус)

Желатин быстрорастворимый — 25 г

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Уксус столовый 9% — 1 ст. л. (для маринования лука)

Сахар — 1 ч. л.

Майонез — по вкусу

Как приготовить пошагово

Шаг 1.

Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности. Остудите и очистите.

Шаг 2.

Сельдь очистите от кожи и костей, нарежьте кубиками. Лук мелко порежьте и замаринуйте в смеси уксуса, сахара и воды на 10–15 минут.

Шаг 3.

Подготовьте две разъемные формы разного диаметра (разница 1–2 см). Смажьте маслом дно и бортики, вставьте меньшую форму внутрь и также смажьте.

Шаг 4.

Натрите картофель на крупной тёрке, выложите его первым слоем, слегка посолите. Майонез смешайте с 50 г пастообразного сыра и промажьте картофель.

Шаг 5.

Следующий слой — маринованный лук, затем слой сельди.

Шаг 6.

Натрите яйца на тёрке, выложите их сверху и промажьте сырно-майонезным соусом.

Шаг 7.

Натрите морковь, распределите по поверхности, слегка посолите и поперчите. Этот слой смазывать не нужно. Поставьте форму в холодильник.

Шаг 8.

Желатин залейте тёплой водой, оставьте на 10 минут, затем прогрейте до растворения.

Шаг 9.

Свеклу крупно порежьте, измельчите в блендере с солью. Добавьте 150 г пастообразного сыра и снова пробейте. Влейте желатин и перемешайте до однородности.

Шаг 10.

Достаньте заготовку, аккуратно снимите внутреннее кольцо. Свекольной массой обмажьте верх и бока чизкейка, разровняйте.

Шаг 11.

Уберите в холодильник минимум на 2 часа (лучше на 3–4), чтобы чизкейк стабилизировался.

Шаг 12.

Пройдитесь ножом по краю формы, снимите кольцо, украсьте по вкусу — например, зеленью или свекольной ботвой.

Селедочный чизкейк готов. Нарежьте его порционно и подавайте — гости будут в восторге от такой неожиданной и стильной подачи привычного блюда.

Эта нежная луковая подливка настолько вкусная, что рискует затмить само блюдо, к которому вы её подадите. Она отлично сочетается не только с котлетами, но и с пастой, мясом, рыбой или просто с хлебом.