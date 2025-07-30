Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 09:23

Селедка под шубой? Нет, лучше: чизкейк из селедки удивит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Селедочный чизкейк — это та самая шуба, но на совершенно новом уровне. Нежный, воздушный и очень эффектный, он не только станет украшением праздничного стола, но и покорит всех своим необычным вкусом и видом. И самое приятное — готовить его совсем не сложно, а продукты понадобятся самые доступные. Попробуйте и убедитесь сами.

Ингредиенты

  • Сельдь малосольная — 1 шт.
  • Свекла — 750 г
  • Морковь — 400 г
  • Картофель — 400 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Пастообразный сыр — 200 г (150 г в свекольный мусс, 50 г в соус)
  • Желатин быстрорастворимый — 25 г
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Уксус столовый 9% — 1 ст. л. (для маринования лука)
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Майонез — по вкусу

Как приготовить пошагово

Шаг 1.

Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности. Остудите и очистите.

Шаг 2.

Сельдь очистите от кожи и костей, нарежьте кубиками. Лук мелко порежьте и замаринуйте в смеси уксуса, сахара и воды на 10–15 минут.

Шаг 3.

Подготовьте две разъемные формы разного диаметра (разница 1–2 см). Смажьте маслом дно и бортики, вставьте меньшую форму внутрь и также смажьте.

Шаг 4.

Натрите картофель на крупной тёрке, выложите его первым слоем, слегка посолите. Майонез смешайте с 50 г пастообразного сыра и промажьте картофель.

Шаг 5.

Следующий слой — маринованный лук, затем слой сельди.

Шаг 6.

Натрите яйца на тёрке, выложите их сверху и промажьте сырно-майонезным соусом.

Шаг 7.

Натрите морковь, распределите по поверхности, слегка посолите и поперчите. Этот слой смазывать не нужно. Поставьте форму в холодильник.

Шаг 8.

Желатин залейте тёплой водой, оставьте на 10 минут, затем прогрейте до растворения.

Шаг 9.

Свеклу крупно порежьте, измельчите в блендере с солью. Добавьте 150 г пастообразного сыра и снова пробейте. Влейте желатин и перемешайте до однородности.

Шаг 10.

Достаньте заготовку, аккуратно снимите внутреннее кольцо. Свекольной массой обмажьте верх и бока чизкейка, разровняйте.

Шаг 11.

Уберите в холодильник минимум на 2 часа (лучше на 3–4), чтобы чизкейк стабилизировался.

Шаг 12.

Пройдитесь ножом по краю формы, снимите кольцо, украсьте по вкусу — например, зеленью или свекольной ботвой.

Селедочный чизкейк готов. Нарежьте его порционно и подавайте — гости будут в восторге от такой неожиданной и стильной подачи привычного блюда.

Эта нежная луковая подливка настолько вкусная, что рискует затмить само блюдо, к которому вы её подадите. Она отлично сочетается не только с котлетами, но и с пастой, мясом, рыбой или просто с хлебом.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сейсмолог назвал причину крупнейшего землетрясения на Камчатке
«Позорная охота»: в Раде устроили разнос сотрудникам ТЦК
Двухлетний малыш утонул в выгребной яме, когда родители отвлеклись
В Раде пожаловались на нежелание молодежи идти на контракт в ВСУ
«Привычный образ»: в МИД РФ раскрыли смысл фотосессии Залужного для Vogue
Названо количество объявленных СБУ в розыск губернаторов России
Михайлов обругал «Локомотив» из-за отказа пригласить Никитина на парад
В Госдуме назвали США цену дружбы с Россией
Глава крупного предприятия заявил о готовности инвестировать в Домодедово
Назван способ оспорить блокировку счета из-за перевода средств
ВС России сорвали дерзкий план диверсантов ВСУ в одном регионе страны
На Камчатке наградят медиков после сильнейшего землетрясения
Латвийский баскетболист отказался играть в Суперкубке из-за России
Экономист раскрыл, какая зарплата нужна для покупки жилья в ипотеку
АвтоВАЗ ответил на слухи о четырехдневке и снижении зарплат на 20%
Киты-убийцы научились топить друг друга ради более масштабной цели
Раскрыто, как сильно упадет зарплата в «АвтоВАЗ» с приходом четырехдневки
Друг Резника отдал на СВО 120 млн и получил развод: при чем тут Пугачева
ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов
Появились кадры с выброшенными на берег китами
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.