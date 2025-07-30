Селедка под шубой? Нет, лучше: чизкейк из селедки удивит всех

Селедочный чизкейк — это та самая шуба, но на совершенно новом уровне. Нежный, воздушный и очень эффектный, он не только станет украшением праздничного стола, но и покорит всех своим необычным вкусом и видом. И самое приятное — готовить его совсем не сложно, а продукты понадобятся самые доступные. Попробуйте и убедитесь сами.
Ингредиенты
- Сельдь малосольная — 1 шт.
- Свекла — 750 г
- Морковь — 400 г
- Картофель — 400 г
- Яйца — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Пастообразный сыр — 200 г (150 г в свекольный мусс, 50 г в соус)
- Желатин быстрорастворимый — 25 г
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
- Уксус столовый 9% — 1 ст. л. (для маринования лука)
- Сахар — 1 ч. л.
- Майонез — по вкусу
Как приготовить пошагово
Шаг 1.
Отварите картофель, морковь, свеклу и яйца до готовности. Остудите и очистите.
Шаг 2.
Сельдь очистите от кожи и костей, нарежьте кубиками. Лук мелко порежьте и замаринуйте в смеси уксуса, сахара и воды на 10–15 минут.
Шаг 3.
Подготовьте две разъемные формы разного диаметра (разница 1–2 см). Смажьте маслом дно и бортики, вставьте меньшую форму внутрь и также смажьте.
Шаг 4.
Натрите картофель на крупной тёрке, выложите его первым слоем, слегка посолите. Майонез смешайте с 50 г пастообразного сыра и промажьте картофель.
Шаг 5.
Следующий слой — маринованный лук, затем слой сельди.
Шаг 6.
Натрите яйца на тёрке, выложите их сверху и промажьте сырно-майонезным соусом.
Шаг 7.
Натрите морковь, распределите по поверхности, слегка посолите и поперчите. Этот слой смазывать не нужно. Поставьте форму в холодильник.
Шаг 8.
Желатин залейте тёплой водой, оставьте на 10 минут, затем прогрейте до растворения.
Шаг 9.
Свеклу крупно порежьте, измельчите в блендере с солью. Добавьте 150 г пастообразного сыра и снова пробейте. Влейте желатин и перемешайте до однородности.
Шаг 10.
Достаньте заготовку, аккуратно снимите внутреннее кольцо. Свекольной массой обмажьте верх и бока чизкейка, разровняйте.
Шаг 11.
Уберите в холодильник минимум на 2 часа (лучше на 3–4), чтобы чизкейк стабилизировался.
Шаг 12.
Пройдитесь ножом по краю формы, снимите кольцо, украсьте по вкусу — например, зеленью или свекольной ботвой.
Селедочный чизкейк готов. Нарежьте его порционно и подавайте — гости будут в восторге от такой неожиданной и стильной подачи привычного блюда.
Эта нежная луковая подливка настолько вкусная, что рискует затмить само блюдо, к которому вы её подадите. Она отлично сочетается не только с котлетами, но и с пастой, мясом, рыбой или просто с хлебом.