Польские колдуны в бульоне — странное блюдо, которое покорит вас

Польские колдуны — это маленькие пельмени из тонкого теста с мясной начинкой, подаваемые в насыщенном курином бульоне. Это традиционное блюдо сочетает в себе сытность и лёгкость, идеально подходит для семейного обеда или ужина.
Ингредиенты
Для теста
- Мука — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Вода — 100 мл
- Соль — щепотка
Для начинки
- Мясной фарш (баранина или свинина) — 350 г
- Репчатый лук — 120 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Майоран — 1 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Чёрный молотый перец — 1/4 ч. л.
Для бульона
- Курица (суповой набор) — 1 кг
- Корень сельдерея — 180 г
- Морковь — 150 г
- Лук репчатый — 200 г
- Лавровый лист — 1 шт.
- Чёрный перец горошком — 6 шт.
- Соль — 1 ч. л.
Приготовление
- Овощи (сельдерей, морковь, лук) очистите и нарежьте крупными кусками. Положите в кастрюлю вместе с курицей, лавровым листом и перцем горошком. Залейте 1,5 л воды, доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне 1 час. Процедите бульон и посолите.
- Для теста смешайте 250 г муки, яйцо, воду и щепотку соли. Замесите тугое эластичное тесто, при необходимости добавляя оставшуюся муку. Накройте и оставьте на 30 минут.
- Приготовьте начинку: натрите лук и чеснок на мелкой тёрке прямо в фарш. Добавьте майоран, соль и перец, тщательно перемешайте.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной около 2 мм. Вырежьте кружочки диаметром 5 см. На каждый положите по неполной чайной ложке фарша и сформируйте колдуны.
- Вскипятите 2 л воды с солью. Опустите колдуны в кипящую воду и аккуратно перемешайте, чтобы они не прилипли. Когда они всплывут, варите ещё 5 минут.
- Переложите готовые колдуны в тарелки и залейте горячим бульоном. По желанию посыпьте рубленой петрушкой.
Насыщенный вкус и сытность этого традиционного блюда сделают ваш обед особенным. Попробуйте польские колдуны в бульоне — и этот рецепт точно станет в вашем меню любимым.
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