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02 августа 2025 в 20:29

Польские колдуны в бульоне — странное блюдо, которое покорит вас

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польские колдуны — это маленькие пельмени из тонкого теста с мясной начинкой, подаваемые в насыщенном курином бульоне. Это традиционное блюдо сочетает в себе сытность и лёгкость, идеально подходит для семейного обеда или ужина.

Ингредиенты

Для теста

  • Мука — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Вода — 100 мл
  • Соль — щепотка

Для начинки

  • Мясной фарш (баранина или свинина) — 350 г
  • Репчатый лук — 120 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майоран — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Чёрный молотый перец — 1/4 ч. л.

Для бульона

  • Курица (суповой набор) — 1 кг
  • Корень сельдерея — 180 г
  • Морковь — 150 г
  • Лук репчатый — 200 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Чёрный перец горошком — 6 шт.
  • Соль — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Овощи (сельдерей, морковь, лук) очистите и нарежьте крупными кусками. Положите в кастрюлю вместе с курицей, лавровым листом и перцем горошком. Залейте 1,5 л воды, доведите до кипения, снимите пену и варите на медленном огне 1 час. Процедите бульон и посолите.
  2. Для теста смешайте 250 г муки, яйцо, воду и щепотку соли. Замесите тугое эластичное тесто, при необходимости добавляя оставшуюся муку. Накройте и оставьте на 30 минут.
  3. Приготовьте начинку: натрите лук и чеснок на мелкой тёрке прямо в фарш. Добавьте майоран, соль и перец, тщательно перемешайте.
  4. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 2 мм. Вырежьте кружочки диаметром 5 см. На каждый положите по неполной чайной ложке фарша и сформируйте колдуны.
  5. Вскипятите 2 л воды с солью. Опустите колдуны в кипящую воду и аккуратно перемешайте, чтобы они не прилипли. Когда они всплывут, варите ещё 5 минут.
  6. Переложите готовые колдуны в тарелки и залейте горячим бульоном. По желанию посыпьте рубленой петрушкой.

Насыщенный вкус и сытность этого традиционного блюда сделают ваш обед особенным. Попробуйте польские колдуны в бульоне — и этот рецепт точно станет в вашем меню любимым.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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