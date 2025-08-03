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03 августа 2025 в 00:04

«Избиение женщин»: силовики РФ подвели итог протестов против ТЦК в Виннице

Протесты в Виннице стали самыми масштабными за время СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Протесты, которые прошли в Виннице на западе Украины, стали самой масштабной акцией против украинской принудительной мобилизации с начала СВО, рассказали ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, итогом мероприятия стали массовые задержания и избиения женщин.

Это самая масштабная акция протеста против принудительной мобилизации на Украине с начала СВО. Итогом протестов стали столкновения с полицией, избиение женщин, массовые задержания и возбуждение уголовных дел против участников, — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что бунтующие сломали ворота, после чего на место были вызваны полицейские. Одна из украинок легла под колеса автобуса для блокировки пути сотрудникам ТЦК. Правоохранители в попытке оттеснить протестующих от стадиона валили их на землю, избивали, задерживали, затаскивали в автозаки. Также был применен слезоточивый газ. Вопреки бунту автобусы с мобилизованными покинули территорию стадиона.

В полиции Винницы сообщили, что бунт с сотрудниками ТЦК начался после того, как общественные деятели развязали конфликт. По информации правоохранителей, сотрудники ТЦК пытались задержать якобы уклонявшегося от службы мужчину.

Винница
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Украина
ТЦК
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