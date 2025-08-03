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03 августа 2025 в 00:13

«Ясно дал понять»: раскрыты взгляды Трампа на украинский конфликт

Постпред при НАТО: Трамп уверен, что украинский конфликт разрешится переговорами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине может быть урегулирован лишь за столом переговоров, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер. По его словам, американский лидер четко дал это понять, передает телеканал NBC.

Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен при помощи переговоров, должен быть достигнут мир, — сказал он.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибудет в Москву в эти выходные. Уитакер выразил надежду, что этот визит поспособствует прорыву урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь политический обозреватель Андрей Перла отметил, что Трамп начал ругать Россию из-за неудач в решении украинского кризиса. Глава Белого дома определяет свою политику теми вызовами, с которыми сталкивается, а не ведет последовательную линию, добавил он.

До этого политолог-американист Константин Блохин, комментируя угрозу Трампа, пояснил, что его слова о сюрпризе для РФ могут быть частью его стратегии. Эксперт уточнил, что глава Белого дома может анонсировать санкции, однако так их и не ввести.

Дональд Трамп
США
Украина
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