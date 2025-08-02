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02 августа 2025 в 20:44

«Хреносвинка»: ядреная закуска с салом — станет вашей любимой хреновиной

«Хреносвинка»: ядреная закуска с салом — станет вашей любимой хреновиной «Хреносвинка»: ядреная закуска с салом — станет вашей любимой хреновиной Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт хреновины на зиму знают немногие. Раскрываем карты, как можно сделать острый соус не только вкусным, но и очень сытным! Подробности — на NEWS.ru.

Нужны отборные томаты — 1 кг, свежий корень хрена — 100 г, ароматный чеснок — 100 г, свиное сало (без просола) — 200 г, крупная соль — 1 ст. л., тростниковый сахар — 1 ч. л., молотый перец — по вкусу.

Как готовить по этому рецепту хреновину на зиму: томаты обработать кипятком, удалить шкурку, измельчить через мясорубку с хреном, чесноком и салом. Приправить солью, сахаром и перцем, тщательно вымешать. Разложить по стерильным банкам и охладить при комнатной температуре.

Как подавать эту хреновину: мажем на ржаной хлеб или сочетаем с горячими мясными кушаньями. Для огненного вкуса положите 1 острый перчик.

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домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
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