«Хреносвинка»: ядреная закуска с салом — станет вашей любимой хреновиной

Этот рецепт хреновины на зиму знают немногие. Раскрываем карты, как можно сделать острый соус не только вкусным, но и очень сытным! Подробности — на NEWS.ru.

Нужны отборные томаты — 1 кг, свежий корень хрена — 100 г, ароматный чеснок — 100 г, свиное сало (без просола) — 200 г, крупная соль — 1 ст. л., тростниковый сахар — 1 ч. л., молотый перец — по вкусу.

Как готовить по этому рецепту хреновину на зиму: томаты обработать кипятком, удалить шкурку, измельчить через мясорубку с хреном, чесноком и салом. Приправить солью, сахаром и перцем, тщательно вымешать. Разложить по стерильным банкам и охладить при комнатной температуре.

Как подавать эту хреновину: мажем на ржаной хлеб или сочетаем с горячими мясными кушаньями. Для огненного вкуса положите 1 острый перчик.