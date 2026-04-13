13 апреля 2026 в 08:45

Секреты супа с фрикадельками: 3 правила для вкусноты и чистого бульона без мути

Этот суп я готовлю чаще всего, потому что он простой, сытный и всегда получается удачным. Но есть несколько хитростей, которые делают его особенно вкусным: бульон остается прозрачным из-за обжарки, фрикадельки — сочными из-за манки, а сам суп — нежным и ароматным из-за лимона.

Делюсь так, как готовлю сама, чтобы результат получался «как у хозяйки с опытом».

Ингредиенты

Картофель — 500 г, фарш говяжий — 300 г, лук репчатый — 150 г, морковь — 150 г, мелкая вермишель — 50–100 г, манная крупа — 2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., петрушка — по вкусу, соль, перец — по вкусу, лимонный сок — по вкусу.

Приготовление

Фарш посолить, поперчить, добавить манку и хорошо вымесить — именно манка дает фрикаделькам особую нежность и помогает держать форму. Сформировать небольшие шарики и быстро обжарить их на сковороде до легкой румяной корочки — это «запечатает» сок внутри и сохранит бульон прозрачным.

Потом там же обжарить лук до мягкости, затем добавить натертую морковь и довести до легкой золотистости. В кастрюле довести воду до кипения, добавить нарезанный картофель. После закипания выложить обжаренные фрикадельки и овощную зажарку, добавить лавровый лист, посолить и поперчить.

Варить до готовности картошки, затем всыпать вермишель и готовить еще 5 минут. В конце добавить свежую петрушку и немного лимонного сока — он освежает вкус и делает суп ярче.

Сажаю клубнику на этих грядках — урожай радует: ягоды крупные, сладкие
