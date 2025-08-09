Секретный способ приготовить идеальные сосиски из шпината

Нежные, ароматные и абсолютно натуральные — эти домашние сливочные сосиски со шпинатом приятно удивят. Подходят для ПП-рациона, легко готовятся и отлично замораживаются впрок.

Измельчите 2 куриных филе, 1 луковицу и 5–6 кубиков замороженного шпината (или горсть свежего) до однородности. В отдельной чаше пробейте 1 пачку обезжиренного творога и 2 белка, добавьте 2 зубчика чеснока. Смешайте всё, добавьте 3 ст. л. ржаных отрубей, соль и перец. В конце натрите 20 г замороженного сливочного масла на мелкой терке и быстро вмешайте. Заверните массу порционно в пищевую пленку, края зафиксируйте ниткой и заморозьте. По желанию готовьте на пару или запекайте.

