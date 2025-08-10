Секретное лечо на зиму: без кипячения, все смешал — и готово

Секретное лечо на зиму: без кипячения, все смешал — и готово

Без варки, без помидоров и без лишних хлопот — это лечо порадует свежестью и насыщенным вкусом. Никакого стояния у плиты: все смешивается в одной миске и отправляется в банки. Овощи остаются хрустящими, а маринад — ароматным и пряным.

Понадобится болгарский перец — 1 кг; баклажаны — 1 кг; растительное масло — 2 ст. л.; сахар — 1–2 ст. л.; соль — 1 ст. л.; черный перец горошком — 5–7 штук; уксус 9% — 50 мл. Перец нарезать крупными ломтиками, баклажаны — кружочками или кубиками. Всё смешать со специями, маслом и уксусом, оставить на 3–4 часа при комнатной температуре. Разложить по стерильным банкам вместе с маринадом, простерилизовать 15 минут в кипятке или 5–7 минут в микроволновке. Закатать.

Хрустящее, ароматное лечо готово — отличный вариант овощной закуски на зиму.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.