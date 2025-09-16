Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025

Секрет сочных котлет — простой ингредиент, который меняет все

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сухая и плотная котлета способна испортить даже самый изысканный ужин. Но секрет настоящей сочности скрыт не в дорогом мясе, а в одном простом и доступном продукте.

Опытные шеф-повара и домашние кулинары давно используют этот ингредиент, чтобы фарш сохранял максимум сока при жарке. Речь идет о белом хлебе — точнее о мякише, замоченном в молоке или сливках.

Добавление размоченного хлеба делает фарш нежным и воздушным, а мясной сок вместе с молочной основой создаёт неповторимый вкус. При этом котлета сохраняет влагу, не теряя своей структуры во время термической обработки.

Чтобы фарш получился идеальным, используйте слегка подсушенный хлеб без корок. Обычно достаточно одного-двух ломтиков на 500 граммов мяса. Молоко или сливки для замачивания должны быть комнатной температуры, чтобы хлеб равномерно распределился по фаршу.

Эта техника подходит для любого вида мяса — говядины, свинины, курицы или индейки. Хлеб предотвращает чрезмерное уплотнение белков, которое приводит к сухости, и делает котлеты особенно сочными.

Некоторые кулинары добавляют в фарш тертый картофель или кабачок, но хлеб остается самым проверенным способом добиться идеальной текстуры. Тщательное вымешивание помогает белкам связаться и удерживать соки внутри котлет, но не стоит перебарщивать, чтобы фарш не стал слишком плотным.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сформированные котлеты лучше ненадолго поставить в холодильник — это помогает им схватиться и сохранить форму на сковороде.

Использование этого простого ингредиента делает котлеты по-настоящему домашними и вкусными. Метод проверен поколениями и доказывает, что для превосходного результата не нужны дорогие продукты — достаточно знать маленькие технологические хитрости.

Когда куриная грудка превращается в сухой и жёсткий кусок, даже опытный кулинар теряет уверенность. Но существует способ, позволяющий сохранить её сочность без маринадов и специй.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
