Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:57

Секрет правильной варки грибов: точное время для идеального вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В кулинарии существует множество мифов, и один из самых живучих связан с грибами. Многие уверены, что чем дольше их варить, тем они безопаснее. Однако этот подход приводит лишь к тому, что нежные лесные дары превращаются в безвкусную и резиновую массу.

Чтобы сохранить и аромат, и пользу, важно знать точное время термической обработки каждого вида грибов.

Грузди и сыроежки

Эти грибы имеют нежную мякоть и содержат млечный сок с горечью. Достаточно 5 минут в кипящей воде, чтобы нейтрализовать едкость и при этом сохранить вкус.

Маслята

Из-за губчатой структуры и маслянистой кожицы маслята легко переварить. Оптимально варить их 7 минут, предварительно сняв пленку. Так они останутся упругими и ароматными.

Белые грибы и подосиновики

Самые мясистые представители. Им нужно чуть больше времени — около 10 минут. Тогда они сохранят насыщенный аромат и упругую текстуру, идеально подходящую для супов и жульенов.

Сморчки и строчки

Эти грибы требуют особого внимания: их ячеистая структура задерживает песок и токсины. Перед варкой их тщательно промывают, затем отваривают не менее 15 минут. Важно помнить: отвар всегда сливают, использовать его для блюд нельзя.

Лисички

Этим грибам нужно дольше всего — 20–25 минут. Причины две: они часто бывают червивыми и обладают природной горечью, которая уходит только при длительной варке. Главное — не превысить время, иначе они потеряют вкус и упругость.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильное время приготовления — это гарантия безопасности и сохранения яркого грибного вкуса. Соблюдая эти простые правила, вы получите идеальное блюдо без потери качества.

Ранее сообщалось, что тыква с мясом и помидорами — это простое, сытное и полезное блюдо. Осенью, когда тыквы особенно вкусные, такой рецепт станет настоящей находкой. Готовое блюдо получается сочным, ароматным и отлично подойдет как для семейного ужина, так и для угощения гостей.

грибы
советы
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, какой период времени России хватит запасов нефти
Россиянка покинула авто на ходу после скандала
Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян
Россиянин оказался на грани смерти, выпив три рюмки водки
«Помолитесь за нас»: невестка актрисы Васильевой попала в больницу
Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС по заложникам в Газе
Актриса пожаловалась на зарплаты в театрах
Сбившего пенсионерку курьера из Новосибирска никак не накажут
Военэксперт раскрыл значение мостов через Днепр
Международная премия Eventiada Awards 2025 закрывает прием заявок 1 октября
Девочка найдена мертвой под окнами школы в Челябинске
11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника
Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа
Более 41 тысячи человек эвакуировали в азиатской стране из-за тайфуна
Украинский футболист задолжал 32,85 млн рублей британской налоговой
В Госдуме объяснили, от чего зависит индексация зарплат
Памятник на могиле Яниса Тиммы показали на видео
В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина
Военэксперт оценил массированный удар ВС РФ по объектам ВСУ
Новая работа Бэнкси украсила стену здания Королевского суда в Лондоне
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.