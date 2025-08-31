День знаний — 2025
31 августа 2025

Осеннее блюдо с тыквой и мясом: ароматный рецепт для сытного ужина

Тыква с мясом и помидорами — это простое, сытное и полезное блюдо. Осенью, когда тыквы особенно вкусные, такой рецепт станет настоящей находкой. Готовое блюдо получается сочным, ароматным и отлично подойдет как для семейного ужина, так и для угощения гостей.

Ингредиенты:

  • мясо (свинина или говядина) — 500 г;
  • тыква — 500 г;
  • помидоры — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • зелень — для подачи.

Пошаговый рецепт:

  1. Нарежьте мясо кубиками, обсушите и обжарьте в масле до золотистой корочки.
  2. Добавьте к мясу лук, нарезанный полукольцами, и рубленый чеснок. Обжарьте пару минут.
  3. Тыкву очистите, нарежьте кубиками и положите к мясу. Перемешайте, накройте крышкой и тушите до мягкости.
  4. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу, нарежьте кубиками и добавьте в сковороду. Они придадут легкую кислинку и красивый цвет.
  5. Приправьте солью, перцем и специями по вкусу. Тушите 20–25 минут, пока мясо не станет мягким. Если жидкости мало, добавьте немного воды или бульона.
  6. В конце откройте крышку и дайте соусу слегка выпариться, чтобы он стал гуще.

Подавайте блюдо горячим, посыпав свежей зеленью. Отлично сочетается с хлебом, рисом или картофелем.

Тушеное филе индейки в сметанном соусе — простое, быстрое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит к любому гарниру. Нежное, сочное мясо и ароматная подливка понравятся всей семье, а готовится оно за считаные минуты.

