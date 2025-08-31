Осеннее блюдо с тыквой и мясом: ароматный рецепт для сытного ужина

Тыква с мясом и помидорами — это простое, сытное и полезное блюдо. Осенью, когда тыквы особенно вкусные, такой рецепт станет настоящей находкой. Готовое блюдо получается сочным, ароматным и отлично подойдет как для семейного ужина, так и для угощения гостей.

Ингредиенты:

мясо (свинина или говядина) — 500 г;

тыква — 500 г;

помидоры — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Пошаговый рецепт:

Нарежьте мясо кубиками, обсушите и обжарьте в масле до золотистой корочки. Добавьте к мясу лук, нарезанный полукольцами, и рубленый чеснок. Обжарьте пару минут. Тыкву очистите, нарежьте кубиками и положите к мясу. Перемешайте, накройте крышкой и тушите до мягкости. Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу, нарежьте кубиками и добавьте в сковороду. Они придадут легкую кислинку и красивый цвет. Приправьте солью, перцем и специями по вкусу. Тушите 20–25 минут, пока мясо не станет мягким. Если жидкости мало, добавьте немного воды или бульона. В конце откройте крышку и дайте соусу слегка выпариться, чтобы он стал гуще.

Подавайте блюдо горячим, посыпав свежей зеленью. Отлично сочетается с хлебом, рисом или картофелем.

