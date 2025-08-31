Осеннее блюдо с тыквой и мясом: ароматный рецепт для сытного ужина

Тыква с мясом и помидорами — это простое, сытное и полезное блюдо. Осенью, когда тыквы особенно вкусные, такой рецепт станет настоящей находкой. Готовое блюдо получается сочным, ароматным и отлично подойдет как для семейного ужина, так и для угощения гостей.
Ингредиенты:
- мясо (свинина или говядина) — 500 г;
- тыква — 500 г;
- помидоры — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Пошаговый рецепт:
- Нарежьте мясо кубиками, обсушите и обжарьте в масле до золотистой корочки.
- Добавьте к мясу лук, нарезанный полукольцами, и рубленый чеснок. Обжарьте пару минут.
- Тыкву очистите, нарежьте кубиками и положите к мясу. Перемешайте, накройте крышкой и тушите до мягкости.
- Помидоры обдайте кипятком, снимите кожицу, нарежьте кубиками и добавьте в сковороду. Они придадут легкую кислинку и красивый цвет.
- Приправьте солью, перцем и специями по вкусу. Тушите 20–25 минут, пока мясо не станет мягким. Если жидкости мало, добавьте немного воды или бульона.
- В конце откройте крышку и дайте соусу слегка выпариться, чтобы он стал гуще.
Подавайте блюдо горячим, посыпав свежей зеленью. Отлично сочетается с хлебом, рисом или картофелем.
