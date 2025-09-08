Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Маринованные опята на зиму: рецепт с пряным вкусом как у бабушек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованные опята — это не просто заготовка, а настоящий деликатес, который сохраняет насыщенный вкус грибов на всю зиму. Благодаря этому рецепту вы получите упругие, ароматные и в меру пряные грибы, которые идеально подойдут к праздничному столу или уютному семейному ужину.

Ингредиенты

  • вода — 1 л;
  • соль крупная — 40 г;
  • сахар — 40 г;
  • уксусная эссенция (70%) — 1 ч. л.;
  • зонтик укропа — 1 шт.;
  • красный острый перец — 2 тонких колечка;
  • черный перец горошком — 5 шт.;
  • душистый перец — 3 горошины;
  • гвоздика — 3 бутона;
  • горчица зернами — ½ ч. л.;
  • чеснок — 1 зубчик, нарезанный пластинками.

Шаг 1. Подготовка грибов

Переберите опята, убрав червивые или поврежденные. Нижнюю часть ножки срежьте. Промойте грибы в 3–4 водах, пока весь песок и мусор не осядут на дно. Чистые грибы откиньте на дуршлаг.

Шаг 2. Отваривание

В большой кастрюле доведите воду до кипения и порциями опустите опята. Варите 10–15 минут на среднем огне, снимая пену. Затем снова откиньте грибы на дуршлаг.

Шаг 3. Маринад

В чистой кастрюле соедините 1 литр воды с солью и сахаром. Доведите до кипения, помешивая до полного растворения.

Шаг 4. Подготовка банок

Стерилизуйте банки и выложите на дно специи: зонтик укропа, перец, гвоздику, горчицу и чеснок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шаг 5. Соединение с маринадом

Переложите отваренные грибы в кипящий маринад и варите 10 минут. Затем влейте уксусную эссенцию, аккуратно перемешайте и проварите еще 1 минуту.

Шаг 6. Закатка

Разложите горячие опята со специями по банкам, залейте маринадом, оставив сверху 1–1,5 см. Сразу закатайте крышками, переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте остывать.

Храните заготовку в темном и прохладном месте — так опята сохранят вкус и пользу до следующего сезона.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки уверены, что после закрутки банки нужно ставить крышками вниз. Кажется, что так продукты лучше сохраняются, но на деле всё зависит от типа крышки. Неправильный способ может привести к порче заготовок или даже повредить стеклянную тару.

