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03 июля 2025 в 09:30

Секрет идеальных сырников! Добавляю этот овощ — получается в разы вкуснее!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые сырники: хит сезона для детей и взрослых! Эти нежные сырники — настоящая магия кулинарии, когда полезное становится невероятно вкусным! Даже самые привередливые дети, обычно отворачивающиеся от кабачков, будут уплетать их за обе щеки. А секрет прост — сочная кабачковая основа и творожная нежность создают идеальный дуэт.

Молодой кабачок (1 шт.) натрите на средней терке прямо с кожицей — если кабачок зрелый, кожуру лучше очистить. Посолите массу и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок через марлю — это важно для правильной консистенции. В глубокой миске соедините кабачковую стружку с пачкой творога (200 г), 1 яйцом, 1–2 ст. л. сахара (по вкусу) и ½ ч. л. ванилина. Тщательно перемешайте вилкой до однородности. Постепенно вводите 5 ст. л. муки — тесто должно получиться мягким, но держать форму.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте сырники, формируя их мокрыми руками (так тесто не липнет). Жарьте под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте теплыми со сметаной, йогуртом или ягодным соусом.

Для пикантного варианта: замените сахар и ванилин на щепотку соли и рубленый укроп — получится отличная закуска.

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