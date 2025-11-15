Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 11:20

Секрет хрустящих вешенок по-корейски: попробовал этот рецепт раз и забыл о покупных маринованных грибах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Всего за ночь в холодильнике простые вешенки превращаются в пикантную, острую закуску, которая исчезает со стола первой. Минимум усилий — максимум восторга от гостей.

Для закуски мне понадобится: свежие вешенки (500 г), морковь (1 шт.), чеснок (4-5 зубчиков), растительное масло (70 мл), соевый соус (2 ст. л.), уксус 9% (1-2 ст. л.), сахар (1 ст. л.), соль (1 ч. л.), молотый красный перец (1-2 ч. л.), кориандр (1 ч. л.), черный перец горошком.

Грибы тщательно промываю. Если они очень крупные, можно нарезать. В кипящую подсоленную воду опускаю вешенки и отвариваю ровно 5 минут после закипания. Важно не переварить, иначе они потеряют упругость. Сразу же откидываю на дуршлаг и даю стечь воде. Для маринада натираю морковь на специальной терке для корейской моркови. Чеснок пропускаю через пресс. В глубокой миске смешиваю остывшие грибы, морковь и чеснок. Добавляю соль, сахар, соевый соус, уксус и все специи. Хорошо перемешиваю. Разогреваю растительное масло до появления легкого дымка и заливаю им грибную массу. Это раскроет аромат специй. Еще раз тщательно все перемешиваю, слегка приминаю руками, чтобы грибы пустили сок. Накрываю крышкой и убираю в холодильник минимум на 12 часов для маринования. За это время грибы пропитаются и станут насыщенными и острыми.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
еда
рецепты
грибы
Корея
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«За людей не считали»: украинский пленный сделал признание о командирах
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 ноября: где сбои в России
Российские инженеры разработали новое авиационное вооружение
Быстрые рулеты на скорую руку: 8 простых вариантов
В Совфеде раскрыли, как санкции отразились на европейцах
Оружейный «курьер» отправился за решетку после доставки «заказа» в колонию
Стало известно о голодовке жены экс-мэра Сочи в СИЗО
На Украине завыли сирены воздушной тревоги
На Западе раскрыли, куда уехал Зеленский после российских авиаударов
Строительство нового города в Сибири оценили в 1 трлн рублей
Стало известно, приведет ли скандал с НАБУ к новому «майдану» в Киеве
Россиянин поехал в кругосветное путешествие и стал перуанским бомжем
На Солнце произошла мощная вспышка
Секрет нежного минтая с морковью и луком: простой рецепт
Полиция начала бить тревогу из-за «мигрантов-призраков»
Колумбия ударила по скоплению наркоторговцев у границы с Венесуэлой
«Сущая мелочь»: Каллас указала на выгоду от поддержки Украины
В Тюмени мужчины разыграли друга и оказались под стражей
Россиянка ограбила магазин с помощью загипсованной руки
Стала известна судьба бывшего здания генконсульства Украины в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви
Общество

Шпроты всегда побеждают все закуски на столе: делаем праздничные бутерброды на Новый год — новый вариант с киви

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.