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09 июля 2025 в 11:22

Секрет быстрого завтрака: кабачковые маффины с сыром! Лучший рецепт сезона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лето — время кабачков, и если вам надоели оладьи, то попробуйте этот необычный вариант: воздушные маффины с хрустящей корочкой и нежной серединкой. Они хороши как самостоятельная закуска, гарнир или даже лёгкий ужин. А ещё их можно брать с собой на пикник — удобно и вкусно!

Начинаем с подготовки овощей: кабачки (2 шт.) натираем на крупной тёрке, слегка солим и оставляем на 10 минут, чтобы выделился сок. Затем хорошенько отжимаем — это важно, иначе тесто будет водянистым. Картофель (1 шт.) трём так же и смешиваем с кабачками. Добавляем 3 ст. л. манки и 50 мл тёплого молока, оставляем на 15 минут — крупа впитает влагу и набухнет.

Дальше — самое интересное: всыпаем 70 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя, вбиваем 2 яйца, вливаем 2 ст. л. растительного масла. Перемешиваем до однородности, затем добавляем 50 г тёртого сыра, мелко нарезанный красный перец (1 шт.), зелень и чёрный перец по вкусу. Тесто должно получиться густым, но не тугим — как на обычные оладьи.

Разогреваем духовку до 180 °C. Формы для маффинов смазываем маслом и заполняем на 2/3. Выпекаем 25–30 минут до золотистой корочки. Подаём тёплыми со сметаной или свежими овощами. Если нет форм, просто жарьте на сковороде, как оладьи, — тоже получится вкусно. Этот рецепт — поле для экспериментов: добавляйте чеснок, кукурузу, ветчину или даже грибы. Приятного аппетита!

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кабачки
маффины
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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