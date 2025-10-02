Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 октября 2025 в 09:59

Министерство внутренней безопасности США опубликовало новый лозунг

Министерство внутренней безопасности США заявило, что «Америка для американцев»

Мигрант из Венесуэлы передаёт питьевую воду человеку через колючую проволоку на границе Мексики и США Мигрант из Венесуэлы передаёт питьевую воду человеку через колючую проволоку на границе Мексики и США Фото: Rafael Hernandez/dpa/Global Look Press

Министерство внутренней безопасности США опубликовало на своей странице в соцсети X лозунг «Америка для американцев». Ведомство также объявило о наборе новых сотрудников в Иммиграционную и таможенную службу США (ICE).

Каждый нелегальный иностранец-преступник должен быть изгнан, — добавило министерство.

К публикации с новым лозунгом прикрепили стилизованные под агитационные плакаты начала XX века изображения. На них Дядя Сэм призывает к изгнанию мигрантов из Соединенных Штатов и предлагает американцам записываться в ряды ICE, чтобы вместе защищать страну.

Ведомство действует в основном русле политики президента США Дональда Трампа. Еще во время предвыборной кампании перед переизбранием на второй срок он обещал ужесточить миграционное право и депортировать из страны сотни тысяч нелегальных мигрантов.

Ранее администрация президента США депортировала из страны около 100 иранцев. По данным СМИ, между Вашингтоном и Тегераном была достигнута договоренность по этому вопросу и самолет с мигрантами покинул Соединенные Штаты в конце сентября.

