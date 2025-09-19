Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 10:20

Секрет большого урожая озимого чеснока: простая осенняя хитрость с бархатцами, которую используют опытные садоводы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Озимый чеснок — культура неприхотливая, но, чтобы собрать не просто хороший урожай, а действительно обильный, можно использовать необычный и в то же время очень доступный способ. Многие дачники отправляют этот материал в компост, даже не подозревая, что он способен принести огромную пользу грядкам.

Речь идет об отцветших бархатцах. Осенью они теряют декоративность и уже не украшают сад, зато становятся настоящим «лекарством» для почвы.

Как правильно использовать бархатцы для чеснока

  1. Срежьте надземные части растений и закопайте их прямо на грядках с озимым чесноком.
  2. Если есть время, зелень и цветки можно измельчить и подсушить, а затем добавить непосредственно в лунки при посадке зубчиков.

Фото: Global Look Press

Почему это работает

  • Естественная защита от болезней: бархатцы борются с грибками и патогенной микрофлорой.
  • Органическое удобрение: разлагаясь к весне, растения выделяют азот и другие питательные вещества, поэтому подкормки не понадобятся.
  • Улучшение структуры почвы: земля становится более рыхлой и воздухопроницаемой, что особенно важно для чеснока.

Используя этот простой прием, вы не только улучшите здоровье почвы, но и увеличите урожай чеснока — головки будут крупнее, плотнее и дольше храниться.

Ранее сообщалось, что избавляться от сорняков можно не только химией или народными средствами, но и сидератами. Эти растения быстро заполняют пространство и лишают сорняки шанса на рост.

урожай
советы
чеснок
огороды
Валерия Мартынович
В. Мартынович
