Секрет большого урожая озимого чеснока: простая осенняя хитрость с бархатцами, которую используют опытные садоводы

Озимый чеснок — культура неприхотливая, но, чтобы собрать не просто хороший урожай, а действительно обильный, можно использовать необычный и в то же время очень доступный способ. Многие дачники отправляют этот материал в компост, даже не подозревая, что он способен принести огромную пользу грядкам.

Речь идет об отцветших бархатцах. Осенью они теряют декоративность и уже не украшают сад, зато становятся настоящим «лекарством» для почвы.

Как правильно использовать бархатцы для чеснока

Срежьте надземные части растений и закопайте их прямо на грядках с озимым чесноком. Если есть время, зелень и цветки можно измельчить и подсушить, а затем добавить непосредственно в лунки при посадке зубчиков.

Фото: Global Look Press

Почему это работает

Естественная защита от болезней : бархатцы борются с грибками и патогенной микрофлорой.

: бархатцы борются с грибками и патогенной микрофлорой. Органическое удобрение : разлагаясь к весне, растения выделяют азот и другие питательные вещества, поэтому подкормки не понадобятся.

: разлагаясь к весне, растения выделяют азот и другие питательные вещества, поэтому подкормки не понадобятся. Улучшение структуры почвы: земля становится более рыхлой и воздухопроницаемой, что особенно важно для чеснока.

Используя этот простой прием, вы не только улучшите здоровье почвы, но и увеличите урожай чеснока — головки будут крупнее, плотнее и дольше храниться.

