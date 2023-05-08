СБУ заочно предъявила российскому актеру Машкову обвинения по трем статьям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Машков

Обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины составили в СБУ на российского актера Владимира Машкова, передает Telegram-канал службы. Россиянина обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении порядка въезда в страну и оправдании начала СВО.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера Владимира Машкова, который публично оправдывает вооруженную агрессию РФ. <...> Расследование проводилось совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, — указано в сообщении СБУ.

В марте Машков принял участие в медиапроекте «Настоящие», призванном обратить внимание на творчество современных поэтов, пишущих о событиях ЛДНР, Запорожье и Херсонской области. Вместе с другими артистами Машков читал стихи местных авторов.

30 марта СБУ заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих. По информации украинского ведомства, Нерадько привлек четыре авиакомпании РФ и их самолеты к перевозке российских бойцов, вооружений и боеприпасов.