СБУ заочно предъявила обвинение главе Росавиации

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Александр Нерадько

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолетов для перевозки российских военнослужащих, сообщили в украинском ведомстве. По информации силовиков, он привлек четыре авиакомпании РФ и их самолеты к перевозке российских бойцов, вооружений и боеприпасов.

В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Александра Нерадько, — говорится в сообщении.

Нерадько выдвинули обвинения по статье о подготовке и ведении боевых действий. Главе Росавиации грозит до 15 лет лишения свободы. В СБУ утверждают, что собрали достаточную «доказательную базу» против Нерадько.

В начале января СБУ заочно предъявила обвинения двум российским военачальникам: командующему дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенанту Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом РФ адмиралу Игорю Осипову. Они обвиняются в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины.