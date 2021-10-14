Сбившей ребёнка звезде Instagram выписаны десятки штрафов за нарушения ПДД

У Instagram-блогера Ирины Ледник, которая сбила ребёнка на своём Bentley, обнаружены только за этот год десятки штрафов за превышение скорости. Об этом пишет столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

Как рассказали в ведомстве, у 11-летнего школьника диагностированы травмы и сотрясение мозга.

По нашей информации, у водителя Bentley несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году. Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись, — говорится в сообщении.

Блогер Ирина Ледник занимается дизайном и проектированием интерьеров. В соцсети Instagram на неё подписано более 23 тысяч пользователей.

Авария произошла 12 октября в районе дома № 5 на улице Столетова на западе Москвы. Как сообщалось, иномарка сбила на нерегулируемом пешеходном переходе мальчика, который ехал на самокате. Как уверяет блогер, после аварии она сама находится в шоковом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.