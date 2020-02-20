https://static.news.ru/photo/aae30160-53e4-11ea-9abf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Последняя из самовольно покинувших карантинный блок петербургской Боткинской больницы пациентов вышла на связь. Её госпитализировали после возвращения из Китая.

Анна Рыбакова позвонила в управление Роспотребнадзора с вопросом: «Что мне делать?» Ей посоветовали вернуться и пройти обследование. Женщина согласилась и пообещала в течение дня связаться с врачами. Пока она этого не сделала, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

19 февраля суд удовлетворил иск главного петербургского санитарного врача Наталии Башкетовой с требованием поместить Рыбакову под медицинское наблюдение. Сама ответчица на заседание не явилась. Доставить беглянку в больницу должны судебные приставы.

Всего из-под карантина самовольно ушли четыре пациента. Двое вернулись самостоятельно, один — по решению суда. Из-за скандала с побегом был уволен главврач Боткинской больницы Алексей Яковлев. Он руководил учреждением 25 лет. За медика уже вступились депутаты Заксобрания Петербурга. Они просят губернатора восстановить Яковлева в должности.

Как писал NEWS.ru, экс-глава ведомства Геннадий Онищенко назвал действия пациентов некорректными, но нарушения закона в них не увидел. Он также отметил, что побег из больницы не представляет угрозы для города, поскольку серьёзность коронавируса преувеличена.