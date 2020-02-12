https://static.news.ru/photo/7aaa0f0c-4da4-11ea-a689-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга, у которой не подтвердили наличие коронавируса, имела право уйти из больницы, однако её побег был «некорректен», сообщил депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По его словам, сбежавшая пациентка всё сделала правильно.

Она проявила сознательность, когда появились симптомы ОРВИ, обратилась к врачу, предупредила, что была в Китае, ей провели анализ, и когда она узнала, что он отрицательный, — ушла, — сказал он.

При этом Онищенко отметил, что если бы женщина была воспитанным человеком, то поступила бы корректно и обратилась к врачу с просьбой выписать её.

Не знаю её мотивы, но наверняка это человек дела, ей надо работать. Если бы болела, то, конечно, не ушла бы, — считает депутат.

Он добавил, что не видит в поступке женщины «никакой угрозы для Петербурга», так как коронавирус «не такое серьёзное заболевание, как казалось на первый взгляд», передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ранее медицинский юрист и руководитель практики досудебного и судебного разрешения споров Алексей Горяинов заявил, что жительница Санкт-Петербурга, сбежавшая из больницы, может избежать ответственности. По его словам, в российских законах есть пробелы между полномочиями главного санитарного врача и системы Роспотребнадзора по организации обязательной госпитализации и изоляции и правами пациентов на отказ от получения медпомощи.