https://static.news.ru/photo/a6b878ca-5328-11ea-8e17-fa163e074e61_660.jpg Заксобрание Санкт-Петербурга Фото: assembly.spb.ru

Группа депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой восстановить на работе бывшего главврача Боткинской больницы Алексея Яковлева, которого уволили после побега четырёх пациентов из-под коронавирусного карантина. Яковлев возглавлял больницу более 25 лет.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга возмущены скоропалительностью и бездумностью принятого решения, — цитирует «Интерфакс» текст их обращения.

Многие депутаты лично знакомы с «безупречным врачом и администратором сложнейшего и опаснейшего объекта здравоохранения». Они уверены, что увольнение «заслуженного вирусолога российского и мирового масштаба» требует серьёзного административного разбирательства. Парламентарии просят Беглова отменить решение председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца о досрочном прекращении трудового договора с Яковлевым.

Как писал NEWS.ru, об увольнении Алексея Яковлева сообщили в городском комитете по здравоохранению. Там уточнили, что расторжение трудового договора с главврачом произошло по инициативе работодателя, по статье 278 ТК РФ. Главврача Государственной клинической больницы им. С.П. Боткина уволили на фоне скандала со сбежавшими из-под коронавирусного карантина пациентами.

Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая первой сбежала из-под карантина, уже вернули в Боткинскую больницу по решению Петроградского районного суда. За ней сбежали ещё трое госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая. Двое из них после этого сдались в руки врачей самостоятельно. Одного сбежавшего пациента сейчас разыскивают.