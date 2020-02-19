https://static.news.ru/photo/e0152daa-5307-11ea-8486-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Главного врача Государственной клинической больницы им. С.П. Боткина Алексея Яковлева уволили на фоне скандала со сбежавшими из-под коронавирусного карантина пациентами.

Об увольнении Алексея Яковлева «Мойке78» рассказали в городском комитете по здравоохранению. Там уточнили, что расторжение трудового договора с главврачом произошло по инициативе работодателя, по статье 278 ТК РФ.

Как писал NEWS.ru, жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, сбежавшую с коронавирусного карантина, вернули в Боткинскую больницу по решению Петроградского районного суда. Решение было вынесено по иску Главного государственного санитарного врача Петербурга. Сама девушка отметила, что не жалеет о своём побеге. За ней сбежали ещё трое госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая. Двое из них после этого сдались в руки врачей самостоятельно. Одного сбежавшего пациента сейчас разыскивают.